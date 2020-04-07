Гэри Беттмэн не беспокоится по поводу продолжения сезона в НХЛ летом

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что лига готова провести остаток сезона летом при необходимости. В связи с пандемией коронавируса чемпионат был прерван.

«От лица НХЛ могу сказать, что мы, как и остальные лиги, рассматриваем все варианты, — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ. — Мы хотим быть готовы к возобновлению, как только нам дадут добро на это. При этом разрешение может быть неполным, потому что в одних городах могут разрешить проведение матчей, в других — нет. Мы рассматриваем все варианты и пока ничего не решили и ничего не исключаем. Еще предстоит определить, какое время нам понадобится, потому что нам нужно думать и о следующем сезона, а также о здоровье страны — я говорю и о Канаде, и о США.

Сезон может продолжиться летом. Времена, когда приходилось переносить матчи из-за неработающих кондиционеров на арене, давно прошли. Арены расположены в ультрасовременных зданиях. Мы уже играем в таких местах, как Флорида, Южная Калифорния, Аризона, Лас Вегас, Даллас. Мы можем заливать лед при любых погодных условиях, потому что у нас хорошие арены, и мы умеем это делать. Лед не будет проблемой. Да, нам нужно будет справиться с этим, но это будет наименьшая из наших забот. Иногда мы в теплую погоду даже проводим матчи на открытом воздухе".

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 410 510 случаев заражения. Умерших — 81 012, 300 739 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на вечер 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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