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Гэри Беттмэн: «Надеемся, что мы сможем возобновить сезон и вручить Кубок Стэнли»

08:54
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал приостановку регулярного чемпионата из-за коронавируса.

— Последние пару недель мы, как и все остальные, следили за тем, что происходит, — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги. — Мы перешли от повседневных дел к мониторингу по часам, а затем по минутам. Мы постоянно развивали нашу стратегию в отношении того, как наши команды будут играть или не играть, при каких обстоятельствах.

Но прошлой ночью, когда в НБА выявили положительный тест, и им пришлось отменить игру, мне стало ясно. Мы знали, что, как только у игрока будет положительный результат, все изменится.

Я решил, что пришло время опередить события и не ждать, пока кто-нибудь из наших игроков заразится коронавирусом.

Я не решаюсь использовать слово «приостановка», потому что мы надеемся, что когда все вернется на круги своя, мы сможем возобновить сезон и в конечном итоге вручить Кубок Стэнли.

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