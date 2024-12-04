Георгиева заменили после 4 пропущенных шайб за 12 минут в матче с «Баффало»

«Колорадо» в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» заменил вратаря: на лед вместо россиянина Александра Георгиева вышел канадец Скотт Веджвуд.

28-летний россиянин за 11 минут 49 секунд игрового времени пропустил 4 гола. Ему удалось отразить только 4 из 8 бросков по своим воротам.