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Сегодня, 03:42

Георгиева заменили после 4 пропущенных шайб за 12 минут в матче с «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» заменил вратаря: на лед вместо россиянина Александра Георгиева вышел канадец Скотт Веджвуд.

28-летний россиянин за 11 минут 49 секунд игрового времени пропустил 4 гола. Ему удалось отразить только 4 из 8 бросков по своим воротам.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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