Георгиев займет место в воротах «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что российский голкипер Александр Георгиев займет место в воротах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Последний раз российский голкипер выходил на лед 12 марта в игре с «Бостоном» (0:4) и был заменен в начале второго периода после четвертой пропущенной шайбы. Вместо него место в воротах занял Кит Кинкейд, который доиграл встречу на ноль.

В двух последующих играх ворота снова защищал Кинкейд. Во второй встрече с «Бостоном» (4:0) он вновь сыграл на ноль, а с «Филадельфией» (4:5 ОТ) пропустил пять шайб.

Всего в текущем сезоне у 25-летнего Георгиева 12 матчей, в которых «Рейнджерс» одержали 4 победы, в среднем голкипер пропускал 3,33 шайбы, отражая 88,7 процента бросков.