Георгиев заменил Шестеркина во втором матче с «Питтсбургом» подряд

«Рейнджерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встречается с «Питтсбургом».

После второго периода вратарь гостей Александр Георгиев заменил Игоря Шестеркина, который пропустил шесть шайб, отразив 24 броска из 30.

Отметим, в третьем матче против «Питтсбурга» (4:7) Шестеркин (11 отраженных бросков из 15) был заменен на Георгиева (19 из 20) после четырех пропущенных шайб в первом периоде.