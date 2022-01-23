Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на матч против «Аризоны», Георгиев — в запасе

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Аризону». С первых минут в воротах команды из Нью-Йорка сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Александр Георгиев. Ранее The Hockey News включил Георгиева в топ-5 лучших запасных голкиперов НХЛ. Матч «Рейнджерс» — «Аризона» пройдет сегодня, 23 января и начнется в 3:00 мск.