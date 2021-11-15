Георгиев выйдет в старте на матч против «Нью-Джерси»
03:01
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет с первых минут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
Для 25-летнего россиянина это пятый матч в сезоне. До этого он пропустил 13 шайб при 86,5 процента отраженных бросков.
В предыдущем матче «Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин был заменен на 55-й минуте после того, как на него упал форвард «Коламбуса» Александр Тексье, которого толкнул защитник Патрик Немет.
Матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» пройдет сегодня, 15 ноября и начнется в 3:00 мск.
In net tonight. pic.twitter.com/xjIziGwBTU— New York Rangers (@NYRangers) November 14, 2021
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