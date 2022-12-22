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Сегодня, 04:04

Георгиев выйдет в старте «Колорадо» на матч с «Монреалем», Ничушкин — во втором звене

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Монреалем».

В воротах «Эвеланш» сыграет Александр Георгиев, форвард Валерий Ничушкин — во втором звене. Нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов выйдет в третьем звене.

Матч «Колорадо» — «Монреаль» пройдет сегодня и начнется в 4.00 мск.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Монреаль Канадиенс
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 - : -
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 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

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