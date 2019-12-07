Георгиев — третья звезда матча с «Монреалем»
05:49
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2). Он отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал Нэйт Томпсон, забросивший победную шайбу, а первой звездой — голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс, отразивший 29 из 30 бросков.
Big third. pic.twitter.com/YmRou07pOE— New York Rangers (@NYRangers) December 7, 2019
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