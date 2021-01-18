Георгиев сыграет против «Нью-Джерси»

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев займет место в воротах команды в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», информирует пресс-служба команды из Нью-Йорка.

Напомним, что первый матч сезона за «Рейнджерс» провел Игорь Шестеркин. Но команда уступила «Айлендерс» со счетом 0:4. Потом место в воротах занял Георгиев и в следующей встрече против «Островитян» «Рейнджерс» победил со счетом 5:0.