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Георгиев сыграет против «Нью-Джерси»

20:53
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Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев займет место в воротах команды в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», информирует пресс-служба команды из Нью-Йорка.

Напомним, что первый матч сезона за «Рейнджерс» провел Игорь Шестеркин. Но команда уступила «Айлендерс» со счетом 0:4. Потом место в воротах занял Георгиев и в следующей встрече против «Островитян» «Рейнджерс» победил со счетом 5:0.

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