Георгиев стал третьим вратарем в истории «Колорадо», одержавшим семь побед до 10-го выхода в составе клуба

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал третьим вратарем в истории клуба, одержавшим семь побед до своего 10-го выхода на лед в составе команды.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, до 26-летнего россиянина (7-1-1 в 9 матчах) такое удавалось канадцам Дэну Бушару в сезоне-1980/81 (8-1-0 в 9 матчах) и Эндрю Рэйкрофту в сезоне-2008/09 (7-1-0 в 9 матчах).

Георгиев в текущем сезоне НХЛ сыграл в составе «Колорадо» 9 матчей, один раз отстоял на ноль и пропустил 24 шайбы с 92,4 процента отраженных бросков.

«Колорадо» идет на седьмом месте в Западной конференции.