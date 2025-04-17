Георгиев стал третьей звездой встречи с «Эдмонтоном»

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (0:3).

29-летний россиянин отразил 25 бросков из 27. Первой звездой стал защитник «Ойлерз» Тай Эмберсон, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — вратарь Стюарт Скиннер, отразивший все 18 бросков.

В текущем сезоне Георгиев провел 49 матчей, в которых отразил 87,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.71.