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Георгиев стал третьей звездой дня в НХЛ

10:17
Александр Георгиев. Фото nhl.com
Александр Георгиев. Фото nhl.com
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Официальный сайт НХЛ 10 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, который отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:1).

Вторая звезда дня — нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 1 гол и 2 результативных передачи в игре против «Нью-Джерси» (6:4).

Первая звезда дня — форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, который сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу в игре против «Миннесоты» (9:1).

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