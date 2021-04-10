Георгиев стал третьей звездой дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ 10 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, который отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:1).

Вторая звезда дня — нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 1 гол и 2 результативных передачи в игре против «Нью-Джерси» (6:4).

Первая звезда дня — форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, который сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу в игре против «Миннесоты» (9:1).