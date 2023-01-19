Георгиев о победе над «Калгари»: «Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1).

«Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне. Мы играем остро, и это отлично. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин впервые вышел в старте с 10 января и отразил 34 броска по воротам, став третьей звездой встречи.

В текущем сезоне Георгиев провел 30 матчей, в том числе две игры на ноль, пропустил 83 шайбы при 91,6 процента отраженных бросков.