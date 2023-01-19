Георгиев о победе над «Калгари»: «Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне»
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1).
«Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне. Мы играем остро, и это отлично. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.
26-летний россиянин впервые вышел в старте с 10 января и отразил 34 броска по воротам, став третьей звездой встречи.
В текущем сезоне Георгиев провел 30 матчей, в том числе две игры на ноль, пропустил 83 шайбы при 91,6 процента отраженных бросков.
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|19.01
|03:00
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Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|19.01
|03:30
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Айлендерс – Бостон
|1 : 4
|19.01
|05:30
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Калгари – Колорадо
|1 : 4
|19.01
|06:00
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Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 5
|19.01
|06:00
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Сан-Хосе – Даллас
|5 : 3
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