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Сегодня, 12:32

Георгиев о победе над «Калгари»: «Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1).

«Мы играем уверенно, это определенно другая игра в обороне. Мы играем остро, и это отлично. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин впервые вышел в старте с 10 января и отразил 34 броска по воротам, став третьей звездой встречи.

В текущем сезоне Георгиев провел 30 матчей, в том числе две игры на ноль, пропустил 83 шайбы при 91,6 процента отраженных бросков.

Александр Георгиев
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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