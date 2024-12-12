Георгиев прокомментировал обмен из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

Российский голкипер Александр Георгиев рассказал о своих эмоциях от обмена из «Колорадо» в «Сан-Хосе».

9 декабря стало известно, что «Эвеланш» обменяли Георгиева и Николая Коваленко на вратаря Маккензи Блэквуда и нападающего Дживани Смита.

«Это была напряженная пара дней, обмен в середине сезона — это непросто. Я мог бы написать здесь целую главу, но самое главное — я любил играть перед фанатами «Колорадо». Рад, что мы выполнили задачу в моем последнем домашнем матче против «Вегаса», это было весело! Я в предвкушении новой главы. Всех вас ценю, и до скорой встречи», — написал Георгиев в соцсетях.

Георгиев выступал за «Эвеланш» с 2022 года.