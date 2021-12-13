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Георгиев признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

05:56
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (0:1).

25-летний россиянин отразил 23 броска по воротам. Первой звездой признан вратарь «Предаторз» Юсе Сарос, третья звезда — автор единственного гола Филип Томазино.

После этого матча «Нэшвилл» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 39 очками — на пятой строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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