Георгиев признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»
05:56
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (0:1).
25-летний россиянин отразил 23 броска по воротам. Первой звездой признан вратарь «Предаторз» Юсе Сарос, третья звезда — автор единственного гола Филип Томазино.
После этого матча «Нэшвилл» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 39 очками — на пятой строчке Востока.
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