Георгиев признан второй звездой матча «Миннесота» — «Колорадо», Капризов — третьей
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2).
27-летний россиянин отразил отразил 41 из 43 бросков по своим воротам.
Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он отметился заброшенной шайбой.
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон возглавил тройку лучших игроков встречи. На его счету гол и результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|35
|18
|78
|2
|Нью-Джерси
|53
|35
|18
|75
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|56
|28
|28
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|54
|16
|38
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|40
|13
|85
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|57
|27
|30
|60
|5
|Детройт
|53
|25
|28
|58
|6
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
Результаты / календарь
1.02
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19.02
20.02
21.02
|16.02
|03:00
|
Торонто – Чикаго
|5 : 2
|16.02
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|1 : 0 Б
|16.02
|05:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|16.02
|05:30
|
Эдмонтон – Детройт
|4 : 5 Б
|16.02
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|3 : 7
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|4 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23
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