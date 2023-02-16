Георгиев признан второй звездой матча «Миннесота» — «Колорадо», Капризов — третьей

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Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2).

27-летний россиянин отразил отразил 41 из 43 бросков по своим воротам.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он отметился заброшенной шайбой.

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон возглавил тройку лучших игроков встречи. На его счету гол и результативная передача.