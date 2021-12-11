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Георгиев признан второй звездой матча с «Баффало»

06:33
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1).

Россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, на счету которого 1 гол.

Третья звезда матча — вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 29 бросков по своим воротам из 31.

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Иван Торопцев все материалы автора
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