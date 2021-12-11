Георгиев признан второй звездой матча с «Баффало»
06:33
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1).
Россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Первой звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, на счету которого 1 гол.
Третья звезда матча — вратарь «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 29 бросков по своим воротам из 31.
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