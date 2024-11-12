Георгиев признан второй звездой матча «Колорадо» — «Нэшвилл»

НХЛ объявила лучших игроков по итогам матча «Колорадо» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев признан второй звездой матча. Россиянин сделал за игру 29 сейвов.

Первой звездой матча стал Самуэль Жирар («Колорадо») — автор гола и результативной передачи. Третьей звездой встречи признали Девона Тэйвза («Колорадо»), на счету которого один гол.