Георгиев признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтлом» (1:5).

27-летний россиянин отразил 18 бросков по воротам.

Первой звездой матча стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который набрал 2 (1+1) очка. Вторая звезда — защитник «Эвеланш» Девона Тэйвз, отдавший две голевые передачи.

В текущем сезоне Георгиев провел 12 матчей, в том числе 1 игру на ноль и пропустил 36 шайб.