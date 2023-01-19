Георгиев признан третьей звездой матча с «Калгари»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (1:4).

26-летний россиянин отразил 34 броска по воротам. Первой звездой признан форвард Микко Рантанен, который оформил дубль. Вторая звезда — Арттури Лехконен, также забивший два гола.

В текущем сезоне Георгиев провел 30 матчей, в том числе две игры на ноль, пропустил 83 шайбы при 91,6 процента отраженных бросков.