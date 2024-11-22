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Сегодня, 07:19

Георгиев признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Георгиев в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Колорадо» (1:2).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, который отразил 25 из 27 бросков. Замкнул тройку его одноклубник Пьер-Люк Дюбуа, забросивший одну шайбу.

Александр Георгиев в&nbsp;воротах &laquo;Колорадо&raquo;. «Вашингтон» не справляется без Овечкина. Проиграли в основное время впервые за пять матчей
Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Айлендерс 20 7 13 19
6 Коламбус 19 8 11 18
7 Филадельфия 20 8 12 18
8 Питтсбург 21 7 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 20 12 8 25
3 Тампа-Бэй 18 10 8 22
4 Бостон 21 9 12 21
5 Баффало 19 9 10 19
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7 Оттава 19 8 11 17
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 19 13 6 29
3 Даллас 18 12 6 24
4 Колорадо 20 11 9 22
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7 Чикаго 20 7 13 15
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2 Калгари 20 11 9 25
3 Лос-Анджелес 20 10 10 23
4 Эдмонтон 21 10 11 22
5 Ванкувер 18 9 9 21
6 Сиэтл 20 10 10 21
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 22 6 16 17
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