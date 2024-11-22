Георгиев признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Колорадо» (1:2).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, который отразил 25 из 27 бросков. Замкнул тройку его одноклубник Пьер-Люк Дюбуа, забросивший одну шайбу.