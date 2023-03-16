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Сегодня, 05:03

Георгиев признан первой звездой матча «Торонто» — «Колорадо», Самсонов — второй

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Колорадо» (1:2 Б).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. 27-летний россиянин отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов стал второй звездой. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник «Эвеланш» Морган Райлли, который забросил одну шайбу.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 69 34 35 76
6 Вашингтон 68 32 36 71
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 68 37 31 82
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5 Калгари 68 30 38 74
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