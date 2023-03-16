Георгиев признан первой звездой матча «Торонто» — «Колорадо», Самсонов — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Колорадо» (1:2 Б).

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. 27-летний россиянин отразил 17 из 18 бросков по своим воротам.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов стал второй звездой. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших защитник «Эвеланш» Морган Райлли, который забросил одну шайбу.