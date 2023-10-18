Георгиев признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Колорадо»

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

27-летний россиянин отразил 37 из 38 бросков по своим воротам в этой встрече.

Второй звездой матча признан нападающий «Сиэтла» Кайлер Ямамото, на счету которого гол. Третьим стал форвард «Колорадо» Арттури Лехконен, который также отличился заброшенной шайбой.