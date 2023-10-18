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Сегодня, 08:04

Георгиев признан первой звездой матча «Сиэтл» — «Колорадо»

Алина Савинова
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Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:1).

27-летний россиянин отразил 37 из 38 бросков по своим воротам в этой встрече.

Второй звездой матча признан нападающий «Сиэтла» Кайлер Ямамото, на счету которого гол. Третьим стал форвард «Колорадо» Арттури Лехконен, который также отличился заброшенной шайбой.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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