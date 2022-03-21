Георгиев признан первой звездой матча с «Каролиной»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:0).

26-летний россиянин сделал шатаут, отразив 44 броска по воротам. Второй звездой признан Крис Крайдер, третья звезда — Джейкоб Труба.

В текущем сезоне Георгиев провел 25 матчей, сыграв один раз на ноль, и пропустил 65 шайб при 89,9 процента отраженных бросков.