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Сегодня, 06:52

Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо», Шестеркин — второй

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Колорадо» (2:3 Б).

Первой звездой встречи стал российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев. Он отразил 44 из 46 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 42 сейва при 44 бросках.

Замкнул тройку форвард «Рейнджерс» Барклай Гудроу, который набрал 2 (1+1) очка.

Валерий Ничушкин. Ничушкин — настоящая звезда «Колорадо»! Он выдал лучший старт в карьере

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ: «Рейнджерс» — «Колорадо», «Лос-Анджелес» — «Тампа» и другие матчи 26 октября

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1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 7 3 4 8
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 4 3 1 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 10
2 Вегас 7 5 2 10
3 Сиэтл 8 3 5 8
4 Эдмонтон 6 3 3 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
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31.10
26.10 02:00
Бостон – Даллас
 3 : 1
26.10 02:00
Коламбус – Аризона
 3 : 6
26.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 1 : 3
26.10 02:00
Рейнджерс – Колорадо
 2 : 3 Б
26.10 02:30
Детройт – Нью-Джерси
 2 : 6
26.10 03:00
Чикаго – Флорида
 4 : 2
26.10 04:00
Калгари – Питтсбург
 4 : 1
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 5 : 1
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
26.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 7 12
И Г
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

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