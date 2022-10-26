Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо», Шестеркин — второй
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Колорадо» (2:3 Б).
Первой звездой встречи стал российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев. Он отразил 44 из 46 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 42 сейва при 44 бросках.
Замкнул тройку форвард «Рейнджерс» Барклай Гудроу, который набрал 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|8
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|2
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|3
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|4
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
Результаты / календарь
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30.10
31.10
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|3 : 1
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|3 : 6
|26.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|1 : 3
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 3 Б
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|2 : 6
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|4 : 2
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 1
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|5 : 1
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|7
|12
|И
|Г
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65
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