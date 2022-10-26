Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо», Шестеркин — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Колорадо» (2:3 Б).

Первой звездой встречи стал российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев. Он отразил 44 из 46 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 42 сейва при 44 бросках.

Замкнул тройку форвард «Рейнджерс» Барклай Гудроу, который набрал 2 (1+1) очка.