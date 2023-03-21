Георгиев признан первой звездой матча «Колорадо» — «Чикаго»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Чикаго» (5:0). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Александр Георгиев. 27-летний россиянин отразил все 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Денис Мальгин, набравший 3 (2+1) очка. Замкнул тройку защитник Кертис Макдермид, который забросил одну шайбу.