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Сегодня, 05:19

Георгиев признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс», Панарин — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Рейнджерс» (0:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой матча стала российский вратарь Александр Георгиев. Он отразил все 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Каапо Какко, который отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку лучших российский нападающий Артемий Панарин, забросивший одну шайбу.

Александр Георгиев
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
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14.04 02:00
Коламбус – Монреаль
 - : -
14.04 02:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
14.04 04:30
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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