Георгиев признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс», Панарин — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Рейнджерс» (0:4). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой матча стала российский вратарь Александр Георгиев. Он отразил все 28 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал форвард Каапо Какко, который отметился двумя заброшенными шайбами.
Замкнул тройку лучших российский нападающий Артемий Панарин, забросивший одну шайбу.
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|Каролина
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|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
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|73
|26
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|58
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|23
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|73
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|65
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|73
|27
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|8
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|73
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
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19.04
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|14.04
|02:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|- : -
|14.04
|04:30
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15
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