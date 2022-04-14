Георгиев признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Рейнджерс», Панарин — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Рейнджерс» (0:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой матча стала российский вратарь Александр Георгиев. Он отразил все 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Каапо Какко, который отметился двумя заброшенными шайбами.

Замкнул тройку лучших российский нападающий Артемий Панарин, забросивший одну шайбу.