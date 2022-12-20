Георгиев признан лучшим игроком матча «Колорадо» — «Айлендерс», Сорокин стал третьей звездой
«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.
Вратарь победителей Александр Георгиев стал первой звездой матча. Он отразил 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 46 бросков.
Второй звездой стал форвард «Колорадо» Эван Родригес, забросивший победную шайбу.
«Колорадо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 36 очами в 30 матчах, «Айлендерс» идут на восьмой строчке «Востока» с 38 очками в 33 играх.
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|1
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|14
|44
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|Тихоокеанский дивизион
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|О
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|Сиэтл
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|17
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|20.12
|03:00
|
Бостон – Флорида
|7 : 3
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|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|4 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Даллас
|1 : 2
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|20.12
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|
Колорадо – Айлендерс
|1 : 0 Б
|20.12
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|
Аризона – Монреаль
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
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|
Ванкувер – Сент-Луис
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98
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