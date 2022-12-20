Георгиев признан лучшим игроком матча «Колорадо» — «Айлендерс», Сорокин стал третьей звездой

«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Вратарь победителей Александр Георгиев стал первой звездой матча. Он отразил 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 46 бросков.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Эван Родригес, забросивший победную шайбу.