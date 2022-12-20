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Сегодня, 08:06

Георгиев признан лучшим игроком матча «Колорадо» — «Айлендерс», Сорокин стал третьей звездой

Виктория Кравченко
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Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Вратарь победителей Александр Георгиев стал первой звездой матча. Он отразил 26 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 46 бросков.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Эван Родригес, забросивший победную шайбу.

«Колорадо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 36 очами в 30 матчах, «Айлендерс» идут на восьмой строчке «Востока» с 38 очками в 33 играх.

Александр Георгиев
Илья Сорокин
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 33 15 18 34
5 Детройт 31 13 18 33
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 31 14 17 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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28.12
20.12 03:00
Бостон – Флорида
 7 : 3
20.12 03:00
Вашингтон – Детройт
 4 : 3 ОТ
20.12 03:00
Коламбус – Даллас
 1 : 2
20.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
20.12 05:00
Колорадо – Айлендерс
1 : 0 Б
20.12 06:00
Аризона – Монреаль
 - : -
20.12 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
20.12 06:30
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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