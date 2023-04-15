Георгиев повторил рекорд сезона по количеству побед

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» (4:3).

Для вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева это 40-я победа в сезоне. Он повторил рекорд сезона — столько же побед у голкипера «Бостона» Линуса Ульмарка.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 62 матча, в которых пять раз сыграл на ноль и пропустил 156 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.