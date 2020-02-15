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Георгиев похвалил защитников после игры с «Коламбусом»

06:41

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев после победы над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1) отметил, что игра защитников помогла ему стать второй звездой встречи. Россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

— Это достижение всей команды, а не только мое, — приводит пресс-служба клуба Георгиева. — Сегодня мы сыграли действительно отлично в защите. Это сделало мою работу довольно легкой.

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