Георгиев похвалил защитников после игры с «Коламбусом»
06:41
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев после победы над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1) отметил, что игра защитников помогла ему стать второй звездой встречи. Россиянин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
— Это достижение всей команды, а не только мое, — приводит пресс-служба клуба Георгиева. — Сегодня мы сыграли действительно отлично в защите. Это сделало мою работу довольно легкой.
Georgie: «It's about what the whole team accomplished, not about me. Today we played really great defense. Made my job pretty easy.» pic.twitter.com/7vBSjPjJq0— New York Rangers (@NYRangers) February 15, 2020
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