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Георгиев — первая звезда матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

00:29
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 33 броска. Он впервые в сезоне сыграл на ноль.

Для Георгиева это третий матч на ноль в заокеанской карьере. В текущем сезоне на его счету 6 побед и 4 поражения.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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