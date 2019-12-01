«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев, отразивший 33 броска. Он впервые в сезоне сыграл на ноль.

Alexandar Georgiev grabs a @pepsi shutout, stopping all 33 shots against. pic.twitter.com/ccwHkPHq6W — NHL (@NHL) November 30, 2019

Для Георгиева это третий матч на ноль в заокеанской карьере. В текущем сезоне на его счету 6 побед и 4 поражения.

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