Георгиев - о выброшенной клюшке во время буллита Овечкина: "В такой момент не думаешь ни о чем"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев прокомментировал инцидент со своим участием в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (2:3 Б). В серии послематчевых буллитов во время броска капитана соперников Александра Овечкина Георгиев нарушил правила, выбросив клюшку. Овечкин свою попытку не реализовал, но гол был засчитан из-за фола Георгиева.

lmao you can’t do that pic.twitter.com/RiMc3CuRqw – Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 3 марта 2019 г.

– В момент буллита Овечкина на автомате выбросили клюшку или специально это сделали?

– Ничего не приходит в голову в такие моменты, на самом деле. Все происходит на рефлексах. Ты в этот момент не думаешь ни о чем, просто концентрируешься на игре, все автоматом произошло. Специально не хотел так делать. (Артем Веневцев)

Полностью интервью Георгиева