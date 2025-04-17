Георгиев не рассматривает вариант с возвращением в Россию

Как стало известно «СЭ», вратарь Александр Георгиев на данный момент не рассматривает вариант продолжения карьеры в России.

Игрок выйдет на рынок свободных агентов НХЛ и будет ждать предложений из Северной Америки. В КХЛ права на Георгиева принадлежат «Спартаку».

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 49 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых отразил 87,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,71.