Георгиев назвал результат матча с «Филадельфией» сюрреалистичным

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:0).

«Это было сюрреалистично. Я пытался сосредоточиться на своей работе во время игры, но нельзя не заметить, насколько невероятно играли ребята», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Россиянин отразил все 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на его счету 13 матчей и 2 шатаута.