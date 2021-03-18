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Георгиев назвал результат матча с «Филадельфией» сюрреалистичным

08:58
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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:0).

«Это было сюрреалистично. Я пытался сосредоточиться на своей работе во время игры, но нельзя не заметить, насколько невероятно играли ребята», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Россиянин отразил все 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне на его счету 13 матчей и 2 шатаута.

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