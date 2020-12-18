Георгиев может пропустить тренировочный лагерь «Рейнджерс» из-за проблем с визой
03:30
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев может пропустить тренировочный лагерь из-за визовых проблем. Как сообщил в Twitter журналист Колин Стивенсон, хоккеист сейчас находится в Финляндии и ждет рабочую визу, так как в межсезонье заключил новый контракт.
В прошлом сезоне 24-летний россиянин сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 91,0 процента бросков. В плей-офф не сыграли ни одного матча.
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