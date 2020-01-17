Георгиев может перейти в «Торонто»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев может продолжить карьеру в «Торонто», сообщает журналист Даррен Дрегер в Twitter. «Мэйпл Ливз» узнавали информацию о голкипере и возможности его перехода.

В текущем сезоне Георгиев провел 22 матча, одержал 12 побед, отражая 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,06. Помимо него, в воротах «Рейнджерс» играет Хенрик Лундквист, а в начале января состав команды пополнил Игорь Шестеркин.