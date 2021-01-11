Георгиев, Гавриков и Бучневич попали в список потенциальных открытий сезона по версии TSN

Авторитетный канадский сайт TSN составил список хоккеистов, которые должны совершить прорыв в предстоящем сезоне. Речь идет об игроках, которые уже имеют опыт выступления в НХЛ, но должны выйти на новый качественный уровень.

В десятку потенциальных прорывов сезона попали три представителя России. Это голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, защитника «Коламбуса» Владислав Гавриков, а также нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич.

Также в список попали: Энтони Бовилье (форвард, «Айлендерс»), Конор Гарланд (форвард, «Аризона»), Алекс Иаффало (форвард, «Лос-Анджелес»), Оскар Линдблом (форвард, «Филадельфия»), Девон Тэйвс (защитник «Колорадо»), Шон Уокер (защитник, «Лос-Анджелес»).