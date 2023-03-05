Георгиев был заменен после пятой пропущенной шайбы от «Далласа»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Далласом».

На 32-й минуте при счете 1:5 вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев был заменен на Кита Кинкейда. 27-летний россиянин отразил 14 бросков из 19.

В текущем сезоне Георгиев провел 42 матча, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 113 шайб при 91,8 процента отраженных бросков.