Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:20

Величкин: «Лучшим российским нападающим 2024 года был Малкин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин считает нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина лучшим российским форвардом 2024 года.

«Я обязан сказать, что лучшим российским нападающим 2024 года был Женя Малкин. Сегодня для Магнитогорска он — наша путеводная звезда. Для того, чтобы стать таким, как Женя, нужна многолетняя стабильность. Не выстрел один-два года, а несколько лет быть надежным и стабильным. Не случайно «Питтсбург» за него цепляется и держится столько лет. Думаю, Малкин ещё пару сезонов поиграет на высоком уровне.

По стабильности на одном уровне с Женей, конечно, Саша Овечкин. Отмечу еще Капризова. Он с первого своего захода в Национальную хоккейную лигу показывает, что он как был Капризом, так и остаётся им», — цитирует Legalbet Величкина.

Источник: Legalbet
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Питтсбург Пингвинз
Геннадий Величкин
Читайте также
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
ЦБ намерен отменить ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Во Франции сообщили о нарушении движения поездов из-за самоубийства машиниста
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Главное
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Геркус — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Когда останется пять шайб, начнется уже психоз»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 - : -
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 - : -
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 - : -
28.12 05:00
Юта – Колорадо
 - : -
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
28.12 21:00
Флорида – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости