Величкин: «Лучшим российским нападающим 2024 года был Малкин»

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин считает нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина лучшим российским форвардом 2024 года.

«Я обязан сказать, что лучшим российским нападающим 2024 года был Женя Малкин. Сегодня для Магнитогорска он — наша путеводная звезда. Для того, чтобы стать таким, как Женя, нужна многолетняя стабильность. Не выстрел один-два года, а несколько лет быть надежным и стабильным. Не случайно «Питтсбург» за него цепляется и держится столько лет. Думаю, Малкин ещё пару сезонов поиграет на высоком уровне.

По стабильности на одном уровне с Женей, конечно, Саша Овечкин. Отмечу еще Капризова. Он с первого своего захода в Национальную хоккейную лигу показывает, что он как был Капризом, так и остаётся им», — цитирует Legalbet Величкина.