Геннадий Орлов: «Какая разница, сколько у Малкина паспортов?»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг американского гражданства у российского хоккеиста Евгения Малкина, который выступает в НХЛ за «Питтсбург». Ранее спортсмен подтвердил наличие у него двойного гражданства.

— Есть такая пословица, очень актуальная: «Нельзя быть чуть-чуть беременным», — цитирует Орлова «Эхо Москвы». — Мы открыли границы, сняли занавес, наше государство. Народ поехал, обрадовался, что может выезжать, может брать другое гражданство. Он же от этого не теряет своей «русскости», он же русский все равно! Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то начал вытаскивать, псевдопатриоты, в помойке этой, в интернете, где вот эти выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят.

У него ребенок родился, кажется, 12 лет назад, в США. И тот сразу стал гражданином США, и ходит в школу. И он, конечно, будет гражданином США настоящим, сын его. А что ему делать?

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