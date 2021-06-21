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Генменеджер «Вегаса» заразился коронавирусом

01:31
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Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

«Нам известно о положительном результате теста Маккриммона. Он находится на самоизоляции и будет следовать протоколам и рекомендациям официальных лиц здравоохранения и НХЛ», — говорится в заявлении команды.

Счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Монреаль» 1-2. Четвертый матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей