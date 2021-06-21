Генменеджер «Вегаса» заразился коронавирусом

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

«Нам известно о положительном результате теста Маккриммона. Он находится на самоизоляции и будет следовать протоколам и рекомендациям официальных лиц здравоохранения и НХЛ», — говорится в заявлении команды.

Счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Монреаль» 1-2. Четвертый матч пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.