Генменеджер "Вегаса" - об обмене Гусева: "Не всегда есть возможность найти место для каждого"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи объяснил обмен нападающего Никиты Гусева в "Нью-Джерси". "Дьяволы" отдали за 26-летнего россиянина выбор в третьем раунде 2020 года и выбор во втором раунде в 2021 году.

"Мы делали все возможное, чтобы заключить контракт с Гусевым и вписать его контракт в потолок зарплат, – приводит слова Макфи официальный сайт "Голден Найтс". – К сожалению, не всегда есть возможность найти место для каждого. Такова реальность жизни команды в эпоху потолка зарплат".

В сезоне-2018/19 Гусев не сыграл за "Вегас" ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.