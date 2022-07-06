Генменеджер «Вашингтона» уверен в возвращение российских игроков в команду после отпуска на родине

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что уверен в возвращении российских игроков в команду после отпуска на родине, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Он признал, что существует «некоторая неопределенность», что создает некоторую нервозную атмосферу. Но он общался со всеми игроками и они заверили, что «никаких проблем не возникнет».

Напомним, что в основном составе «Кэпиталз» играют четверо россиян: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Также в системе клуба есть защитник Александр Алексеев, но он получил травму плеча и пропустит длительное время.