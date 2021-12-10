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«Он играет по-разному». Генменеджер «Вашингтона» — об игре Овечкина в этом сезоне

04:42
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что в этом сезоне российский нападающий Александр Овечкин проявляется себя в роли плеймейкера.

«Некоторые утверждают, что он столько забивает только благодаря своему броску. Действительно, в большинстве он набирает кучу очков по ходу всей карьеры. Однако, на мой взгляд, в нынешнем сезоне Овечкин ярко себя проявляет именно как плеймейкер, умеющий создавать опасность в чужой зоне.

Он играет по-разному: то бросит сам, то найдет передачей открытого партнера. Он не стоит и не ждет шайбу, а сам идёт за ней и очень умно и разнообразно играет в атаке. Он постоянно адаптируется к игре и сейчас создает даже больше моментов, чем обычно. Сейчас его игра очень гармонична, он забивает разными способами: в быстрых отрывах, после добиваний и подправлений. А далеко не только броском в касание при игре в большинстве", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Маклеллана.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/maclellan-ovechkin-proyavlyaet-sebya-kak-pleimeiker/c-328822288

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика


  • Apei

    в этом уже у большинства сомнений не осталось, в этом сезоне

    10.12.2021

  • Apei

    нам как раз нужен центр вместо Кузи

    10.12.2021

  • Vlad C

    Саше здоровья и удачи. Может он и в самом деле Гретцки рекорд побьёт. Вериться с трудом, но надежда есть. Он Великий сейчас, станет Величайшим если это сделает.

    10.12.2021

  • Vlad C

    Саше здоровья и удачи. Может он и в самом деле Гретцки рекорд побьёт. Вериться с трудом, но надежда есть. Он Великий сейчас, станет Величайшим если это сделает.

    10.12.2021