Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что в этом сезоне российский нападающий Александр Овечкин проявляется себя в роли плеймейкера.

«Некоторые утверждают, что он столько забивает только благодаря своему броску. Действительно, в большинстве он набирает кучу очков по ходу всей карьеры. Однако, на мой взгляд, в нынешнем сезоне Овечкин ярко себя проявляет именно как плеймейкер, умеющий создавать опасность в чужой зоне.

Он играет по-разному: то бросит сам, то найдет передачей открытого партнера. Он не стоит и не ждет шайбу, а сам идёт за ней и очень умно и разнообразно играет в атаке. Он постоянно адаптируется к игре и сейчас создает даже больше моментов, чем обычно. Сейчас его игра очень гармонична, он забивает разными способами: в быстрых отрывах, после добиваний и подправлений. А далеко не только броском в касание при игре в большинстве", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Маклеллана.