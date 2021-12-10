«Он играет по-разному». Генменеджер «Вашингтона» — об игре Овечкина в этом сезоне
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что в этом сезоне российский нападающий Александр Овечкин проявляется себя в роли плеймейкера.
«Некоторые утверждают, что он столько забивает только благодаря своему броску. Действительно, в большинстве он набирает кучу очков по ходу всей карьеры. Однако, на мой взгляд, в нынешнем сезоне Овечкин ярко себя проявляет именно как плеймейкер, умеющий создавать опасность в чужой зоне.
Он играет по-разному: то бросит сам, то найдет передачей открытого партнера. Он не стоит и не ждет шайбу, а сам идёт за ней и очень умно и разнообразно играет в атаке. Он постоянно адаптируется к игре и сейчас создает даже больше моментов, чем обычно. Сейчас его игра очень гармонична, он забивает разными способами: в быстрых отрывах, после добиваний и подправлений. А далеко не только броском в касание при игре в большинстве", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Маклеллана.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/maclellan-ovechkin-proyavlyaet-sebya-kak-pleimeiker/c-328822288
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Apei
в этом уже у большинства сомнений не осталось, в этом сезоне
10.12.2021
Apei
нам как раз нужен центр вместо Кузи
10.12.2021
Vlad C
Саше здоровья и удачи. Может он и в самом деле Гретцки рекорд побьёт. Вериться с трудом, но надежда есть. Он Великий сейчас, станет Величайшим если это сделает.
10.12.2021
Vlad C
Саше здоровья и удачи. Может он и в самом деле Гретцки рекорд побьёт. Вериться с трудом, но надежда есть. Он Великий сейчас, станет Величайшим если это сделает.
10.12.2021