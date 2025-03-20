Генменеджер «Вашингтона» Патрик: «Овечкин играет не так, как другие в 39 лет»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик оценил игру форварда Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Мы понимали, что Овечкин не молодеет, и выстраивали вокруг него команду так, чтобы он мог продолжать демонстрировать свой уровень. В итоге он играет так, как другие в 39 лет не играют», — приводит слова Патрика New York Times.

За свою карьеру в НХЛ 39-летний россиянин забросил 887 шайб, ему осталось забить еще 8 голов, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки (894).