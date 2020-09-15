Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему клуб остановил свой выбор на Лавиолетте

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан объяснил, почему клуб остановил свой выбор на Питере Лавиолетте, который стал новым главным тренером «Столичных».

— Питер — опытный тренер, который добивался максимальных достижений в НХЛ, — цитирует генерального менеджера сайт команды. — Мы считаем, что он отлично умеет выстраивать отношения с коллективом и сможет мотивировать наших игроков, при этом выстроив стабильную и дисциплинированную систему игры, что поможет нашим игрокам полностью реализовать свой потенциал.

Лавиолетт пользуется огромным уважением в лиге и давно зарекомендовал себя с лучшей стороны. Именно это делает его идеальным кандидатом на роль человека, который поможет нам бороться за Кубок Стэнли.