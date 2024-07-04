Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:26

Генменеджер «Вашингтона»: «Надеюсь, в следующем сезоне Овечкина поддержит более сильная команда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, как обновленный состав команды может повлиять на игру российского нападающего Александра Овечкина.

«В прошлом сезоне мы поняли, на каком уровне находимся. Мы знали, что должны становиться лучше. Мы должны были прибавлять. И для Ови тоже. Я имею ввиду то, что в прошлом году на Овечкина оказывалось большое давление в плане результативности, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне его поддержит более сильная команда», — приводит слова Маклеллан ESPN.

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял восьмое место в таблице регулярного чемпионата Восточной конференции НХЛ. В первом круге Кубка Стэнли «столичные» всухую проиграли «Рейнджерс» (0-4 в серии).

На счету 38-летнего Овечкина в регулярном чемпионате 31 заброшенная шайба в 79 матчах. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады в Париже
Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
Психотерапевт рассказал, действительно ли важен отпуск именно летом
Назван огромный бюджет на трансферы «Спартака», покупка игрока сборной Турции срывается, уходит еще один любимый футболист Абаскаля
Песков сообщил о предстоящем согласовании сроков визита Путина в Турцию
CNN узнал о приближении Израиля и ХАМАС к заключению сделки о прекращении огня
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин одобрил обновление состава в «Вашингтоне»
Новичок «Вашингтона» Чикран — об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен»
Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?
Овечкин не получил ни одного голоса при выборе сборных звезд сезона НХЛ
Орлов — о словах Конюхова: «Все, кто знаком с Овечкиным, знают, как он любит Россию»
В США раскритиковали контракт Овечкина с «Вашингтоном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» обменяла российского нападающего Соколова в «Юту»

«Флорида» поблагодарила Тарасенко
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
4 Коламбус 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости