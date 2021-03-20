Генменеджер «Вашингтона»: «Хотим, чтобы Овечкин закончил карьеру в нашем клубе»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан подтвердил, что клуб пока не продвинулся в переговорах по новому контракту с капитаном команды Александром Овечкиным.

«У меня нет никакой новой информации, — цитирует генменеджера Sportsnet. — Пока никаких изменений. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в «Вашингтоне». Думаю, он хочет того же. В конце концов, мы придем к соглашению. Нужно просто набраться терпения».

Ранее, 15 марта, появилась информация, что россиянин сам решил отложить переговоры на некоторое время. Стороны взяли некоторую паузу, чтобы дождаться того времени, когда прояснятся условия проведения следующего сезона НХЛ.

35-летний Овечкин после нынешнего сезона может стать неограниченно свободным агентом. У россиянина завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов, который он подписал в январе 2008 года.