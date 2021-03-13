Генменеджер «Вашингтона» хочет, чтобы Овечкин завершил карьеру в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отметил, что клуб и российский нападающий Александр Овечкин ищут золотую середину по новому контракту. После этого сезона хоккеист может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов.

«Новой информации у меня нет. Все так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы он завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся. Нам просто нужно найти золотую середину», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Маклеллана.

В этом сезоне Овечкин сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (9+10) очков.